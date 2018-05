So eine Kinderschar muss man erst einmal händeln können! Cristiano Ronaldo (33) überraschte wohl alle, als er sich innerhalb weniger Jahre vom Frauenheld zum Vorzeigepapa mauserte. Mittlerweile hat der Rekordschütze das Haus voller Kinder. Einen siebenjährigen Sohnemann von einer bis heute unbekannten Frau, elf Monate alte Zwillingstöchter von einer Leihmutter und einen weiteren Spross mit seiner Liebsten Georgina Rodriguez (23), der nur fünf Monate später das Licht der Welt erblickte. Die drei jüngsten Ronaldo-Kids posierten nun mit Papa und seiner Model-Freundin für einen morgendlichen Schnappschuss – allesamt fest angeschnallt. Wie soll man sonst einen so kinderreichen Morgen überstehen?

Auf seinem Instagram-Account teilte der Real Madrid-Star jetzt das putzige Gruppenfoto mit dem Kommentar: "Guten Morgen." Den Bildausschnitt füllen ein Kinderwagen und zwei Babywippen, jeweils mit einem Nachwuchs besetzt. Die Twins Alana und Eva scheinen schon voller Energie zu stecken und versuchen, sich trotz Gurt aus ihren Sitzen zu befreien. Nur der Jüngste, Mateo Ronaldo, genießt den Morgen entspannt zurückgelehnt. Und Mama und Papa? Die quetschen sich von der Seite ins Bild: Während der 32-Jährige breit grinst, wirkt die Spanierin noch ziemlich müde. Drei kleine Wonneproppen sind nun mal kein Kinderspiel.

Georgina nimmt das Kinderchaos in ihrem Haus aber mit Humor. Erst kürzlich veräppelte sie die Vorstellung vom perfekten Familienglück mit einem "Erwartung vs. Realität"-Post in den sozialen Medien und zeigte damit: Im Leben einer Mama geht es eben alles andere als geordnet zu. Was meint ihr: Kann das Couple aktuell schon an weiteren Nachwuchs denken? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / cristiano Georgina Rodriguez, Cristiano Ronaldo und Cristiano Ronaldo Jr. im Krankenhaus

Instagram / georginagio Cristiano Ronaldo, seine Kinder und Georgina Rodriguez

Instagram / georginagio Georgina Rodriguez mit den Kindern im Chaos

