Kim Raver (49) kehrt tatsächlich in Vollzeit zu Grey's Anatomy zurück! Die Schauspielerin hatte die Krankenhaus-Kultserie 2012 nach der achten Staffel verlassen und war in den vergangenen, aktuellen Episoden als Gast zurückgekehrt. Nun können die Fans der New Yorkerin jubeln: Sie gehört als Dr. Teddy Altman ab sofort wieder zum Hauptcast. "Ich habe für Teddy einen besonderen Platz in meinem Herzen und bin überglücklich, die Gelegenheit zu bekommen, ihre Story weiter zu erzählen", erklärte sie gegenüber Deadline.



