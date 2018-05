Das langersehnte Finale von Germany's next Topmodel steht unmittelbar bevor. Schon am Donnerstagabend entscheidet Heidi Klum (44) mit Unterstützung ihrer Co-Juroren Thomas Hayo und Michael Michalsky (51), welche Kandidatin den Titel gewinnt. Noch im Rennen um den Modelvertrag und das Preisgeld von 100.000 Euro: Julianna (20), Christina (22), Pia (22) und Toni. In Bezug auf den Sieg haben die Promiflash-Leser eine eindeutige Favoritin!

Über die Hälfte der Umfrageteilnehmer (50,2 Prozent, 2.338 Stimmen) glauben, dass Toni aus Stuttgart der Sieg so gut wie sicher ist. Die 18-Jährige ergatterte im Laufe der Staffel die meisten Jobangebote und überzeugt mit ihrem unverwechselbaren Look. Mit größerem Abstand auf Platz zwei der Umfrage schafft es Pia. 22 Prozent (1.027 Stimmen) des Votings fallen auf die Münchnerin. Mit ihrer Professionalität schaffte es die Studentin als erstes Model mit Kleidergröße 36 in eine GNTM-Staffel.

Immerhin noch 21,2 Prozent der Leser (990 Stimmen) könnten sich Julianna als Siegerin der 13. Show-Reihe vorstellen. Mit ihrer Löwenmähne und dem sogenannten "Beautyface" konnte sie sich einen der wichtigsten Jobs der Staffel sichern: bei der Kosmetik-Marke Maybelline. Nicht ganz so viele Voter (6,5 Prozent, 330 Stimmen) sehen Christina auf Platz eins. Unterschätzen sollte man die 22-Jährige allerdings nicht, denn auch Thomas Hayo findet: "Christina, dass du riesengroßes Potenzial hast, das sieht jeder." Insgesamt haben 4.659 Personen abgestimmt.

Instagram / christina.topmodel.2018 Toni und Christina Peno, "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen

Hannes Magerstaedt / Getty Images Pia Riegel bei den Green Tec Awards 2018

Instagram / julianna.topmodel.2018 GNTM-Kandidatin Julianna in München

