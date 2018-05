Es ist das lang erwartete Let's Dance-Halbfinale 2018! Nach neun Shows tanzen am Freitagabend nur noch fünf Promis um den begehrten Tanzpokal. Während vergangene Woche Publikumsliebling Thomas Hermanns (55) völlig überraschend an der Freestyle-Challenge scheiterte, wartet in dieser Woche eine Premiere auf die Kandidaten. Ingolf Lück (60), Barbara Meier (31) und Co. müssen zum ersten Mal zwei Einzeltänze aufs Parkett bringen. Das große Thema des Abends: Hippie-Fusion!

Neben einem regulären neuen Tanz proben die Stars aktuell für einen Auftritt im Stil der 60er-Jahre. Die Herausforderung: Sie sollen einen Mix aus verschiedenen Tanzrichtungen im Hippie-Look präsentieren. GZSZ-Star Iris Mareike Steen (26) und Christian Polanc (40) basteln an einer Fusion aus Cha Cha Cha und Tango zu "Light My Fire" von The Doors. Judith Williams (45) und Erich Klann (31) vereinen Rumba und Slowfox zur Hippie-Hymne "San Francisco" von Scott McKenzie. Julia Dietze (37) und Massimo Sinató (37) wollen hingegen mit einer Rumba-Quickstep-Kombo zu "Son Of A Preacher Man" von Dusty Springfield überzeugen. An eine Fusion aus Rumba und Tango zu "If Paradise Is Half As Nice" von Amen Corner Moderator trauen sich derweil Ingolf Lück und Ekaterina Leonova (31). Und Model Barbara Meier und Profitänzer Sergiu Luca (35) verbinden Samba und Quickstep zu "These Boots Are Made For Walking" von Nancy Sinatra.

Und das sind die zweiten Einzelauftritte der tanzwütigen Promis:

Barbara: Contemporary zu "Halo" von Beyoncé.

Ingolf: Slowfox zu "Always Look On The Bright Side Of Life" von Eric Idle

Iris: Quickstep zu "Get Happy" von Judy Garland (✝47)

Judith Williams: Jive zu "Proud Mary" von Tina Turner (78)

Julia Dietze: Slowfox zu "I Just Want To Make Love To You" von Etta James.

