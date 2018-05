Während seine Witze immer direkt zünden, brauchte es bei Otto Waalkes (69) bei anderen Dingen länger! Der Komiker zählt zu den ganz großen Entertainern Deutschlands. Nun brachte die Kultfigur mit 69 Jahren seine Biografie über sein ereignisreiches Leben in die Buchläden. Neben viel Humor verstecken sich in dem Wälzer aber auch zahlreiche ehrliche Details: Vor allem in Sachen Liebesleben gibt Otto in "Kleinhirn an alle" jetzt eine ganze Menge preis!

Eigentlich stehen die Ladys bei Männern doch oftmals auf einen guten Humor! Kein Wunder also, dass Otto bereits mit dreizehn Jahren Lippen anlegen durfte: "Mein erster Kuss wurde mir in der 'Raupenbahn' gegeben. Zur Attraktion für Pärchen wurde die Kreis-Fahrt, weil sich mittendrin eine Raupen-grüne Plane über die Abteile senkte. Was unter dieser Plane passierte, war von außen nicht zu sehen", ließ Otto wissen. Über Knutschereien hinaus ging es allerdings überraschenderweise erst ein Jahrzehnt später: "Mit 23 hatte ich den ersten Sex."

Nachdem der Spätzünder diese Hürde genommen hatte, ging es in Liebesdingen wohl steil bergauf: Große Verliebtheit fand Otto Waalkes nämlich direkt zwei Mal. Aber auch seine letzte Ehe zu Eva Hassmann (45) ging 2011 in die Brüche. Die Hoffnung will Otto dennoch nicht aufgeben: In einem Interview verriet er, dass er sich gerne vor seinem 70. Lebensjahr noch einmal verloben möchte. Dazu fehlt ihm nun nur noch die passende Dame.

Ronny Hartmann / Getty Images Otto Waalkes bei "Wetten, dass...?"

Andreas Rentz / Getty Images Otto Waalkes beim Filmfest in München

WENN Otto Waalkes und Eva Hassmann

