Süße Mama-Tochter-Tanzeinlage! Im Dezember vergangenen Jahres wurden Anna Kournikova und Enrique Iglesias (43) zum ersten Mal Eltern. Die ehemalige Profi-Tennisspielerin brachte die Zwillinge Lucy und Nicholas zur Welt und stellte damit die Beziehung zwischen sich und dem Sänger auf den Kopf. Nach elf Jahren zu zweit gehen Enrique und Anna jetzt in ihrer Rolle als Mutter und Vater voll auf – der Spaß in ihrer kleinen Familie kommt dabei nicht zu kurz. Das beweist ein neues Instagram-Video der 36-Jährigen: Mit ihrer Tochter in der Babytrage tanzte die Sportlerin ausgelassen zu einem Song ihres Liebsten.



