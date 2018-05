Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco gelten bei Bachelor in Paradise seit Folge eins als DAS Traumpaar. In der vergangenen Folge knallte es dann aber heftig zwischen den beiden. Domenico wollte seine Herzdame küssen, die verpasste ihm eine Ohrfeige. Am Ende gab es für die Beauty dann aber doch eine Rose. Jetzt widmete der Italiener seiner Auserwählten einen Post – aber Evelyns Antwort darauf ist mehr als verwirrend!

Mit romantischen Worten bei Instagram und einem Schnappschuss aus der RTL-Show wollte der flirtwütige Chameur seine mögliche Liebste von sich überzeugen: "Zusammenkommen ist ein Beginn, zusammenarbeiten ist ein Fortschritt, zusammenbleiben ist ein Erfolg." Den Beitrag versah Domenico unter anderem noch mit einem Kuss-Emoji und verlinkte natürlich auch seine Freundin in spe. Die lieb gemeinten Zeilen schienen Evelyn aber nicht besonders zu gefallen. "Ist nicht zusammenbleiben ein Erfolg?!", fragte sie in den Kommentaren und fügte noch einen fragend schauenden Smiley und ein zerbrochenes Herz hinzu. Was die Ex-Bachelor-Kandidatin damit nur meint?

Bis auf die gepfefferte Ohrfeige und eine klare Ansage von Evelyn herrschte zwischen dem TV-Gesicht und dem ehemaligen Bachelorette-Junggesellen eitel Sonnenschein – und die Schmetterlinge schienen nur so zu fliegen. Ob es zwischen den beiden noch auf der "Bachelor in Paradise"-Insel krachte oder doch nach den Dreharbeiten die Fetzen flogen, wird sich in den nächsten Wochen zeigen!

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Domenico De Cicco, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

MG RTL D / Arya Shirazi Evelyn Burdecki, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

MG RTL D Domenico De Cicco und Evelyn Burdecki bei "Bachelor in Paradise"

