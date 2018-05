Hat sich das erste Bachelor in Paradise-Paar etwa schon gefunden? Bereits seit der ersten Folge der TV-Kuppelshow fühlen sich Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco zueinander hingezogen. Die beiden lernten sich nicht nur bei einem gemeinsamen Date besser kennen, sondern werden in der heutigen Episode auch den ersten Körperkontakt wagen. Im Netz zeigt sich die Blondine jetzt megahappy – liegt das etwa an dem feurigen Casanova?

Evelyns Fans lieben die Blondine eigentlich für ihre temperamentvolle Art und für ihre große Klappe. Doch auf ihrem Instagram-Profil zeigt sich die 29-Jährige jetzt von einer ungewohnt soften Seite: "Glück ist, jemanden zu finden, dessen verrücktes Leben mit deinem eigenen zusammenpasst. Ich wünsche euch, dieses Glück zu finden, meine Lieben", philosophiert sie in einem Post. Da sie den Hashtag "#BachelorInParadise" setzt, spekulieren ihre Follower nun eifrig darüber, ob diese geheimnisvollen Worte an ihren TV-Herzbuben Domenico gerichtet sind.

Tatsächlich würde Domenico hervorragend in Evelyns Beute-Schema passen. So verriet die Düsseldorferin in einem Promiflash-Interview vor Kurzem, welcher Typ Mann ihr Herz erobern könnte: "Ich stehe ja so ein bisschen auf Latinos. Er muss auch ein gutes Herz haben, lustig und verrückt sein. So wie ich halt", beschrieb sie ihren Mister Right. Meint ihr, zwischen den beiden geht etwas? Stimmt im Voting ab!

