Weltweite Euphorie wegen Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36)! Wegen ihrer Hochzeit herrschte Ausnahmezustand in fast ganz Großbritannien, wie Promiflash in London und in Windsor miterleben konnte. Zahlreiche internationale Gäste aus Ländern wie Südafrika, Kanada, aus den USA oder Brasilien waren extra nach England angereist, um dem royalen Spektakel beizuwohnen. Ein Fan nahm dafür sogar extreme Strapazen in Kauf und hatte mehrere Tage gecampt: "Ich bin hier seit Mittwoch und hatte bisher einige kalte Nächte. Aber heute ist die letzte Nacht."



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de