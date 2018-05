Der Abend, auf den alle Germany's next Topmodel-Fans gewartet haben, ist da: Heute kürt Chefjurorin Heidi Klum (44) eine neue Casting-Siegerin. Von den 50 Kandidatinnen, die Anfang Februar ins Rennen um den Titel gingen, blieben vier Girls übrig – Toni (18), Julianna (20), Christina (22) und Pia (22) kämpfen heute um die Krone. Vor über einem Jahrzehnt stand ein wunderschöner Rotschopf an ihrer Stelle und gewann die Show: Ganz nostalgisch blickt Barbara Meier (31) heute auf ihr eigenes erfolgreiches GNTM-Finale zurück.

Auf den Tag genau elf Jahre ist Barbaras Triumph her: Am 24. Mai 2007 wurde sie im Alter von 20 Jahren das Topmodel der zweiten Staffel – ein Moment, der ihr Leben komplett auf den Kopf stellte. "Vom ruhigen Bayern und meinem Mathestudium hinaus in die große weite (Model-) Welt! Ich kann gar nicht glauben, dass es schon so lange her ist und was ich alles in dieser Zeit erlebt habe", erinnerte sich Barbara, die sich momentan auch beim Tanzformat Let's Dance zur Favoritin mausert, auf ihrem Instagram-Account. Dazu postete sie ein Foto, das sie als damals frischgebackene Siegerin Arm in Arm mit Modelmama Heidi zeigt.

In Barbaras Fußstapfen wird nun eine der vier aktuellen Finalistinnen treten. Während viele Zuschauer glauben, dass die 18-jährige Toni heute Abend abräumen wird, kann sich die Schauspielerin nicht für eine Favoritin entscheiden. "Ich drücke Euch allen vieren die Daumen! Genießt diese wunderschöne Show und diesen ganz besonderen Abend in jeder Sekunde", riet Barbara den Mädels.

Instagram / heidiklum Die GNTM-Finalistinnen 2018 mit Heidi Klum

Instagram/ Heidi Klum Barbara Meier und Heidi Klum

Instagram / Heidi Klum Heidi Klum (Mitte) mit einigen GNTM-Siegerinnen

