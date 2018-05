Vor wenigen Tagen gaben sich Prinz Harry (33) und seine Meghan (36) endlich das Jawort. Für viele Royal-Fans war die romantische Trauung ein absolutes Highlight. Schon im Vorfeld wurde viel spekuliert, was die Braut an ihrem großen Tag wohl tragen würde. Im Endeffekt entschied sich die ehemalige Schauspielerin für eine sehr schlichte, langärmelige Robe. Doch hat sie damit auch die Erwartungen ihrer Fans getroffen? Promiflash traf einige Bewunderer der königlichen Familie in der Nähe von Schloss Windsor und hakte nach: "Nicht das, was ich von dem Kleid erwartet habe. Ich dachte, es hätte mehr Details, aber es war wunderbar."



