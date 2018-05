Seit Wochen fiebert Ex-Bachelor Leonard Freier (33) einem bestimmten Datum entgegen: Am 7. Juni wird er seine Verlobte Caona endlich zur Frau nehmen. Wenn da nur nicht der lästige Planungsstress wäre: ”Es ist im Moment einfach wirklich viel. Zusätzlich zu meiner Firma und Tochter und allem, was man so macht, sind eben die Hochzeitsvorbereitungen da und ehrlich, ja, eine Hochzeit ist etwas Wundervolles, aber langsam bin ich am Ende", bedauert der Bald-Bräutigam in seiner Instagram-Story.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de