Was für eine starke Verbesserung! Für Ingolf Lück (60) startete das Viertelfinale von Let's Dance heute Abend mit einer für ihn eher mittelmäßigen Leistung: Für den Slowfox zu "Always Look On The Bright Side of Life" wurden der Komiker und seine Partnerin Ekaterina Leonova (31) mit "nur" 22 Punkten von der Jury beschenkt. Im zweiten Tanz wollte der Bielefelder dann alles geben – und schaffte es: Seine heiße Fusion-Performance sahnte saubere 30 Punkte ab!

Diese Hüften verzaubern selbst die hartnäckigsten Wertungsrichter! Anmutig fegten der Moderator und die 31-Jährige in einer Mischung aus Rumba und Tango über das Parkett. Mit den abschließenden Standing Ovations des Publikums konnte sich auch die Jury kaum auf ihren Stühlen halten – und überschüttete den 60-Jährigen mit Lob. "Ich liebe es, wenn du so tanzt, man kann das kaum erklären. Die Intensität ist wahnsinnig, du hast so viel Kraft im Körper. Es gab hier noch nie einen Mann, der eine Rumba so getanzt hat, mit so einer Hüfte!", schwärmte besonders Motsi Mabuse (37).

Bei diesen Bewegungen konnte selbst Joachim Llambi (53) seine Begeisterung nicht verstecken: "Du tanzt wirklich sehr gut, deine Fußarbeit war sehr gut. Das ist das, was Tanzen ausmacht und was zwischen Mann und Frau passieren muss!" Dank der vollen Punktzahl strahlten Ingolf und Ekat über beide Ohren – dieses Lob geht aber auch runter wie Öl!

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Florian Ebener/Getty Images Ekaterina Leonova und Ingolf Lück tanzen Contemporary in Show vier

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Motsi Mabuse bei der 6. "Let's Dance"-Show

Anzeige

Andreas Rentz/Getty Images "Let's Dance"-Jury Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de