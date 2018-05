Begeisterte Modelanwärterinnen und aufgeregte Juroren! Am Donnerstagabend war es wieder so weit: Die diesjährige Germany's next Topmodel-Gewinnerin wurde im großen Finale gekürt. Dieses Jahr holte sich Stuttgarterin Toni (18) den begehrten Titel. Die Zuschauer konnten während der Show gespannt ihre Walks und Shootings beobachten und dabei zusehen, wie sie sich gegen ihre Konkurrentinnen Julianna, Christina (22) und Pia (22) durchsetzte. Doch was passierte eigentlich hinter den Kulissen und in den Werbepausen? Promiflash war live bei der Final-Show in Düsseldorf dabei und konnte Details beobachten, die dem Zuschauer zu Hause wohl entgangen sind.

Natürlich führte auch dieses Jahr wieder Model-Mama Heidi Klum (44) durch die Sendung. Wie ernst sie ihren Job nimmt, wurde in den Werbepausen deutlich: Das Jury-Oberhaupt ging ihre Moderationskarten in den Unterbrechungen noch einmal gründlich durch. Das Publikum unterstützte die 44-Jährige bei ihrer perfekten Moderation: Sie gaben Heidi mit Zwischenrufen wie "lauter" zu verstehen, dass die TV-Schönheit in der riesigen Halle noch eine akustische Schippe drauflegen musste. Ein anderer Moment dürfte dem Publikum vor den Bildschirmen ebenfalls entgangen sein: Als Ex-Kandidatin Bruna Rodrigues (24) im Finale mit den anderen Top-10-Mädels über den Catwalk schreiten durfte, flirtete sie heftig mit Ehemann Voo, der im Publikum saß – sexy Zwinkern und ein frecher Kussmund inklusive!

Bei der abschließenden Siegerehrung waren nicht nur die Finalistinnen gespannt: Auch Juror Michael Michalsky (51) konnte seine Aufregung nicht verbergen! Gespannt nahm er die Hände vors Gesicht und starrte gebannt die Siegerwand an. Wie er Promiflash verraten hat, wusste selbst er bis zum Schluss nicht, welches Mädchen gewinnen wird.

