Sie zeigt, was sie hat! Heute Abend startet die diesjährige Staffel von Let's Dance in die zehnte Runde. Mit dem Motto "Hippie Fusion" tanzen die Stars und Sternchen mit ihren Profis in weiten Kleidern, mit Blumenkränzen und coolen Haarbändern. Auch Moderatorin Victoria Swarovski (24) schien sich das Thema des Abends zu Herzen genommen zu haben: In einem hellen Spitzenkleid glänzte die Österreicherin stilsicher – und präsentierte nebenbei einen XXL-Ausschnitt!

Wie Promiflash schon kurz vor Beginn der Show im Studio in Köln erspähen konnte, ließ die einstige Gewinnerin des Formats im Viertelfinale tief blicken. Selbstbewusst strahlte die Diamantenerbin in einem Hippie-Kleid vom Parkett und verzauberte damit total. Die Zuschauer waren nach wenigen Sekunden schon total gefesselt vom Anblick der 24-Jährigen: "Das Kleid der Moderatorin gefällt mir richtig gut! Passt zum Motto!" und "Vicky ist heute mal wieder hübsch gestylt!", freuen sich die Fans der Sendung auf Twitter. Einige Nutzer waren von so viel Freizügigkeit eher wenig begeistert: "Den Ausschnitt von Vici finde ich echt grenzwertig. Tragen kann sie es aber!"

Im Gegensatz zum heißen Dress der jungen Musikerin schienen ihre Schuhe heute Abend jedoch beim Publikum durchzufallen: Die quietschgelben Fransenstilettos erinnerten sie an einen niedlichen Charakter aus der Sesamstraße! "Ich habe ja gestern erst gedacht, dass Bibo für Heidis (44) Outfit gestern sterben musste... Heute habe ich die Überreste an Swarovskis Schuhen gesehen. Armer Bibo!", scherzte ein User – und verglich die Fußbekleidung mit den Stiefeln von Modelmama Heidi Klum beim großen Finale von Germany's next Topmodel.

