Bei Der Bachelor 2013 galt Mona Stöckli (35) als absolute Favoritin von Rosenkavalier Jan Kralitschka (41). Doch der Junggeselle entschied sich im großen Finale gegen die schöne Schweizerin – und für ihre Konkurrentin Alissa Harouat (30)! All der Herzschmerz ist aber schon längst vergessen, denn Mona ist seit über einem Jahr total glücklich mit ihrem Peter – und wird jetzt sogar Mama! Exklusiv bei Promiflash verrät die Fitnesstrainerin überglücklich, dass sie ein Baby erwartet: "Wir freuen uns einfach wahnsinnig, sind jetzt schon fasziniert von diesem Wunder und können es kaum erwarten zu erfahren, was es wird und vor allem dann den süßen Wurm in unserer Welt zu begrüßen!"



