Verteilt sie im Herbst die Rosen? In der diesjährigen Staffel von Der Bachelor suchte Yeliz Koc im Frühjahr in Daniel Völz (33) ihre große Liebe. Nachdem es mit dem Immobilienmakler nichts geworden war, versuchte die Hannoveranerin bei Bachelor in Paradise ihr Glück – doch auch unter der Sonne Thailands sollte es nicht sein. Trotz der mehrfachen Flirtpleiten scheint Yeliz nicht aufzugeben: Die Brünette will jetzt die nächste Bachelorette werden!

Vielleicht findet sie da ja endlich ihren Traumprinzen! Im Interview mit der Bild sprach die 24-Jährige jetzt über ihre weiteren Pläne als Single-Lady. Obwohl es auch in ihrem zweiten Kuschelformat nicht klappen wollte, ist die Make-up-Artstin noch voller Hoffnung. "Alle guten Dinge sind drei. Die Bachelorette würde ich gerne sein!" Statt mit anderen Frauen um einen Herren zu kämpfen, wolle sie sich selber ihren Mister Right aussuchen: "Ich habe die Hoffnung, bei so viel Auswahl an Männern den passenden Deckel für mich zu finden. Und es ist sicherlich auch nicht verkehrt, von so vielen Männern gleichzeitig umworben zu werden!"

Ob die schöne Deutsch-Türkin als Rosenkavalierin wohl aufblühen würden? Sowohl während ihrer Zeit in der Bachelor-Villa als auch am Strand des chinesischen Meers wirkte Yeliz stets distanziert. Ihrer Meinung nach hätten die Jungs auf sie zugehen müssen – als Bachelorette dürfte das kein großes Problem werden.

MG RTL D Yeliz Koc und Daniel Völz bei "Der Bachelor"

MG RTL D / Arya Shirazi Yeliz Koc bei "Bachelor in Paradise"

Instagram / yeliz.koc.official Yeliz Koc, Kandidatin bei "Der Bachelor"

