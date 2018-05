Lili Reinhart (21) leidet unter einer fiesen Hautkrankheit! Man sieht es dem Riverdale-Star zwar vor der Kamera nicht an – vermutlich dank professionellem Make-up – aber die niedliche Blondine kämpft seit fast zehn Jahren mit zystischer Akne! Als Betty Cooper spielt sie in der erfolgreichen Dramaserie das perfekte Mädchen von nebenan. So makellos fühlt sich die Schauspielerin im echten Leben aber gar nicht: Lili hegt wegen ihrer Haut große Selbstzweifel!

In ihrer Instagram-Story berichtete die Freundin von Cole Sprouse (25) ihren Fans ganz offen von einem zystischen Ausbruch. Ausgerechnet an dem Tag, als ihre Haut wieder besonders große Probleme gemacht habe, sei sie bei einem Fotoshooting gewesen. Mehr als 20 Leute hätten dann ihr Gesicht in Großaufnahme studiert und sie habe keine Möglichkeit gehabt, ihre größte Unsicherheit zu verbergen: "Alles, woran ich denken konnte, waren die Pickel auf meiner Stirn." Seit ihrem zwölften Lebensjahr leide die 21-Jährige an dieser besonders schmerzhaften Form von Akne, die ihr bis heute zu schaffen macht: "Ich bin mir nicht sicher, ob ich meine Haut jemals so akzeptieren kann, wie sie ist. Sie ist sehr problematisch und tut weh. Aber ich hoffe, dass ich mich eines Tages auch schön fühlen kann, wenn ich gerade wieder einen Ausbruch habe."

Die Teen Choice Awards-Gewinnerin hoffe nun, durch ihre Offenheit mit dem Thema auch anderen Betroffenen helfen zu können: "Meine Ausbrüche definieren nicht, wer ich bin. An alle, die sich für ihre Pickel schämen... ich fühle mit euch." Hättet ihr gedacht, dass Lili so an sich selbst zweifelt?

Instagram / lilireinhart Lili Reinhart, April 2018

Mike Coppola/Getty Images for Entertainment Weekly Lili Reinhart in San Diego

Jamie McCarthy/Getty Images Cole Sprouse und Lili Reinhart

