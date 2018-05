Lili Reinhart (21) und Cole Sprouse (25) stehen endlich zu ihrer Liebe! Seit Monaten halten sich hartnäckig Gerüchte, dass die beiden Riverdale-Stars auch abseits des Sets ein Paar seien. Bisher bestätigten die beiden ihre Beziehung jedoch nicht offiziell und hielten sich mit Turteleien in der Öffentlichkeit zurück. Doch bei der Met Gala am Montagabend wollten sie ihre tiefen Gefühle füreinander nicht mehr verbergen: Die Schauspielkollegen schmachteten sich hemmungslos vor den Augen der Fotografen an!

Lili und Cole hätten sich für ihr offizielles Paarouting keinen spektakuläreren Red Carpet aussuchen können. Bei der Met Gala in New York waren die beiden von den begehrtesten Promis der Welt umgeben. Trotzdem sorgten ihre verliebten Blicke für ein riesiges Blitzlichtgewitter. Die beiden warfen sich für das glamouröse Event nämlich nicht nur ordentlich in Schale, sondern fesselten mit ihren ungenierten Kuscheleinheiten auch die Fotografen.

In den vergangenen Wochen wurden Lili und Cole nicht nur von Paparazzi belagert, sondern auch immer wieder in Interviews auf ihre vermeintliche Beziehung angesprochen. "Ich finde das ganz schön forsch, da es in unsere Privatsphäre eingreift. Andererseits ehrt es auch unsere Arbeit vor der Kamera. Offenbar haben wir in der Serie so eine gegenseitige Anziehungskraft versprüht, dass sich die Leute auch vorstellen können, dass wir privat ein Paar sind", äußerte sich Cole kürzlich in einem People-Interview über die Liebesspekulationen.

Jamie McCarthy/Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse

Netflix Cole Sprouse und Lili Reinhart in "Riverdale"

E-Press / Splash News Lili Reinhart und Cole Sprouse am Flughafen

