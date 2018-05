Jetzt zelebriert auch die älteste Kardashian-Schwester ihr Liebesglück! Erst am Donnerstag teilte Kim Kardashian (37) einen herzerwärmenden Social-Media-Text, in dem sie ihrem Schatz Kanye West (40) für die vier gemeinsamen Ehejahre dankte. Ihre ältere Sis Kourtney (39) zieht nur einen Tag später mit einem ebenso süßen Post für ihren Liebling nach: Sie feiert mit Schatz Younes Bendjima einen ganz besonderen Ehrentag!

Nach ihrer gescheiterten Ehe 2015 mit Scott Disick (35), dem Vater ihrer drei Kinder, hielt sich die brünette Beauty lange Zeit in neuen Liebesdingen bedeckt. Doch vor zwölf Monaten lernte Kourtney dann das Male-Model Younes kennen – und verliebte sich in ihn! Ein ganzes Jahr sind die beiden nun bereits ein glückliches Paar, wie die Unternehmerin in ihrer Instagram-Story zeigt. "365 Tage voll mit Liebe mit Younes", schrieb die 39-Jährige über einen kurzen Clip mit einem großen Strauß roter Rosen.

Anfang Mai feierten die Turteltauben einen weiteren Meilenstein in ihrer Beziehung: Auf einem Charity-Event der Syrian American Medical Society zeigte sich das Couple das erste Mal gemeinsam auf einem roten Teppich!

Splash News Younes Bendjima und Kourtney Kardashian

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian zeigt den Blumenstrauß von ihrem Schatz Younes

Beverly Hills, United States Younes Bendjima und Kourtney Kardashian

