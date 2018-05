Vier Jahre Eheglück mit unglaublichen Höhen und Tiefen: Kim Kardashian (37) hat allen Grund zum Feiern! Am 24. Mai 2014 schritt die Reality-Queen zum dritten Mal in ihrem Leben vor den Traualtar: Kim und Kanye West (40) gaben sich in einer pompösen Zeremonie das Jawort – damals war auch Töchterchen North (4) schon mit von der Partie. Heute ist das Paar um zwei Kinder reicher und immer noch glücklich miteinander. Mit rührenden Worten bedankt sich Kim heute bei ihrem Göttergatten.

Auf Instagram teilte die dreifache Mutter am Donnerstag einen Schnappschuss vom Tag ihrer Vermählung mit dem erfolgreichen Rapper. "Vier Jahre geschafft, die Ewigkeit liegt noch vor uns... Danke, Babe, dass du mir unsere Familie geschenkt hast und dich so um uns sorgst. Danke dafür, dass du mich täglich inspirierst", schrieb Kim zu dem Foto. Sie betonte, wie viel Glück sie mit ihrem Partner habe und wie sehr sie sich freue, noch viele Jahre mit ihm zu verbringen.

Die Beziehung der beiden hat in der Tat schon einige Hürden überstanden. Dem großen Kinderglück, das die beiden mit Nori, Saint (2) und der kleinen Chicago haben, stehen einige harte Schläge entgegen: Im November 2016 war erst Kim in Paris überfallen worden, kurze Zeit später erlitt Kanye einen Nervenzusammenbruch. Noch Wochen später war immer wieder von Scheidung die Rede – doch das Duo meisterte die Krisen gemeinsam und scheint seine Liebe heute sorglos als fünfköpfige Familie feiern zu können.

