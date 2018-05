Es ist vollbracht: Bei Let's Dance stehen die Halbfinalisten fest! Am heutigen Abend mussten die Promis und ihre Profitänzer sich ganz nach dem Motto "Hippie Fusion" in coolen Looks mit Blumenkranz, Walle-Kleid und Fransen-Schuhen auf das beliebte Parkett wagen. Nach den zweifachen Darbietungen der Kandidaten folgte die nervenaufreibende Verkündung der Zuschauermeinung – und für Iris Mareike Steen (26) ist der Traum auf den Titel geplatzt!

Wer wohl mit diesem Exit gerechnet hätte? Für Iris Mareike und Christian Polanc (40) heißt es nun die Tanzschuhe einpacken: Mit ihren eleganten Performances konnten sie das Publikum in dieser Woche nicht von sich überzeugen und mussten jetzt die Fläche räumen. Neben Iris und Christian mussten auch Barbara Meier (31) und Sergiu Luca (35) bis zum Ende bibbern – im Gegensatz zu der GZSZ-Darstellerin und ihrem Profi konnten sie sich jedoch noch einmal retten, und dürfen in der nächsten Woche auf den Einzug ins große Finale hoffen.

Für einen erneuten Punkteregen sorgten auch in dieser Woche wieder Julia Dietze (37) und Massimo Sinató (37): Mit ihrem Slowfox zu "I Just Wanna Make Love To You" fegten die Schauspielerin und der Halbitaliener über die Tanzfläche – und wurden von der Jury mit sauberen 30 Zählern belohnt. Auch Ingolf Lück (60) konnte in seiner Fusion die Höchstpunktzahl absahnen und sicherte sich damit seinen Semifinalplatz.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Michael Gottschalk/Getty Images Barbara Meier und Sergiu Luca in der siebten "Let's Dance"-Show 2018

Anzeige

MG RTL D / Guido Engels Julia Dietze und Massimo Sinató bei "Let's Dance", Show sieben

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Ekaterina Leonova und Ingolf Lück bei ihrem Tango

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de