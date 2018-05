Wie steht es um den Beziehungsstatus von Trixi Giese (18)? In den vergangenen Wochen zeigte sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin immer wieder mit einem jungen Mann namens Tobi. Ihre Follower vermuteten daher, dass die Blondine frisch verknallt sei. In ihrer Instagram-Story bezieht die Pariserin nun erstmals Stellung zu den Gerüchten: "Er ist ein supercooler Kumpel von mir, aber wir sind nicht zusammen! Ich find es sehr witzig, dass alle versuchen, uns zu verkuppeln", nimmt sie die Spekulationen mit Humor.



