Meghan Markle (36) ist Geschichte – seit dem 19. Mai ist die ehemalige Schauspielerin ganz offiziell die Gattin von Prinz Harry (33) und gleichzeitig die Herzogin von Sussex – denn jetzt ist sie Teil des britischen Königshauses. Der neue Titel der gebürtigen Amerikanerin hat bei ihrem riesigen Freundeskreis schon für Verwirrung gesorgt: Wie spricht man sie jetzt an und was gibt es Weiteres zu beachten? Doch Meghan hatte darauf eine schlagfertige Antwort!

Der Bekannte der einstigen Suits-Darstellerin und Visagist Daniel Martin durfte sich über eine Einladung zur Traumhochzeit freuen und sprach Meghan ganz offen darauf an: "Ich habe sie gefragt: 'Muss ich mich jetzt vor dir verbeugen? Ich will mich nicht respektlos verhalten, aber ich kenne dich seit fast zehn Jahren'", erinnerte er sich gegenüber Express an die ungewohnte Situation. Daraufhin habe die Ehefrau des Blaublüters nur gelacht und geantwortet: "Ich werde für immer einfach nur Meg sein!"

Der Make-up-Artist verriet noch weitere Details über die prunkvolle Zeremonie: "Es war alles so einfach. Wir haben nicht realisiert, dass sie wirklich heiratet, bis sie dieses Brautkleid anhatte!" Doch anstatt aufgeregt zu sein, war die Braut an ihrem großen Tag die Ruhe selbst: "Kurz davor wirkte sie überhaupt nicht nervös. Sie war total cool, eben typisch Meghan."

Splash News Herzogin Kate, Prinz William, Meghan Markle und Prinz Harry bei der royalen Weihnachtsmesse

Jack Taylor / Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan nach ihrer Trauung

WPA Pool / Getty Images Herzogin Meghan und Prinz William

