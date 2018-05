Seit dem 19. Mai sind Prinz Harry (33) und seine Liebste Meghan (36) Mann und Frau. Im Gegensatz zu seinem Bruder William (35) und seinem Großvater Philip (96) trägt Harry seither einen Ring am Finger – in seinem Fall einen aus Platin. Doch was sagen die Royal-Fans zu diesem recht untypischen Verhalten? "Er sollte ihn tragen, warum auch nicht! Er hat ein Versprechen abgegeben und deswegen finde ich es toll" oder "Ich finde es super. Dadurch zeigt man die Verbundenheit. Das ist sehr, sehr schön", schwärmen zwei Monarchie-Begeisterte im Promiflash-Interview.



