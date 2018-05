Gestern Abend hat sie es geschafft: Toni Dreher-Adenuga (18) ist die Gewinnerin von Germany's next Topmodel! In der großen Final-Show konnte die 18-Jährige Heidi Klum (44) und ihre zwei Jury-Kollegen Michael Michalsky (51) und Thomas Hayo mit ihrer grandiosen Leistung von sich überzeugen. Doch nicht nur die Modelmama und Coaches sind von Toni ganz angetan – auch die Promis beglückwünschen sie zum Sieg.

Besonders aus den GNTM-Reihen kommt dicker Support: Julia Freimuth (18) startete gemeinsam mit der Stuttgarterin in die diesjährige Staffel, flog jedoch in der dritten Folge schon raus. Doch von Missgunst gegenüber ihrer Ex-Kontrahentin ist keine Spur: "Seit der ersten Nacht im gemeinsamen Zimmer war ich froh, dass wir uns so gut verstanden haben, du bist die Beste", gratulierte sie Toni. Auch Stefanie Giesinger (21) freute sich mit ihrer Nachfolgerin: "Gratulation Girl", postete die Siegerin aus 2014 in ihrer Instagram-Story. Weiterer Support kam unter anderem von Ex-Kandidatin Brenda Patea (24) und der Zweitplatzierten der sechsten Staffel Rebecca Mir (26).

Doch nicht nur von den Models gibt es Applaus: Auch Let's Dance-Jurorin Motsi Mabuse (37) war ganz Feuer und Flamme. Männliche Befürworter hat Toni ebenfalls: Moderator Jochen Schropp (39) konnte am Laufstegrand direkt vor Ort Glück wünschen. Und Love Island-Hottie Jan Sokolowsky fieberte vor dem Fernseher mit: "Es ist Toni", schrieb er in seiner Story.

Instagram / julia.topmodel.2018 Toni und Julia, "Germany's next Topmodel"-Kandidatinnen 2018

Instagram / brendapatea GNTM-Brenda gratuliert Toni zum Sieg

Getty Images / Mathis Wienland Jochen Schropp, Deutscher Filmpreis 2016

