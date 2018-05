Mit ihrer Hochzeit mit Prinz Charles (69) eröffneten sich Lady Di (✝36) nicht nur die Tore zum Buckingham Palast, sondern auch die Türen zur Modespitze. Alle Designer wollten die Prinzessin der Herzen einkleiden – kein Wunder also, dass Diana fortan hauptsächlich in den eleganten Kreationen von Dior, Versace und Co. zu sehen war. Ein Modelabel kam ihr aber nie auf den Kleiderbügel, geschweige denn an den Körper: Die Roben von Chanel konnten bei der beliebten Britin nicht punkten – die erinnerten sie zu sehr an Charles und Camilla (70)!

Schon wenige Monate, nachdem der Sohn von Queen Elizabeth II. (92). und Diana geheiratet hatten, begann der heute zweifache Vater eine Affäre mit der damals verheirateten Camilla, die er Jahre zuvor bei einem Polospiel kennengelernt hatte. Diana wusste um die Gefühle ihres Mannes – und wurde durch das einmalige Chanel-Logo auch nach der Trennung von dem Vater ihrer Kinder immer wieder an die Affäre der beiden erinnert. Ein Ausschlusskriterium für die modebewusste Prinzessin: "Sie hat gesagt 'Nein, ich kann keine miteinander verbundenen Cs tragen, das Doppel-C. Es ist wegen Camilla und Charles", erklärte der australische Designer Jayson Brundson gegenüber Harpers Bazaar.

Mit ihrem geradlinigen Stil inspiriert Diana auch noch viele Jahre nach ihrem Tod. Besonders Rihanna (30), die selbst eine Schwäche für die 80er-Jahre Mode hat, ist ein großer Fan. In einem Interview gab sie zu: "Sie hat's gerockt! Sie war der Hammer in ihren Klamotten."

EPA / Getty Images Prinz Charles und Prinzessin Diana

WENN Prinz Charles und Herzogin Camilla von Cornwall bei ihrer Hochzeit 2005

JAMAL A. WILSON/AFP/Getty Images Prinzessin Diana

