Das war wieder nichts für Yeliz Koc. Bereits zum zweiten Mal hat sie bei der Liebessuche im TV kein Glück. Bei Bachelor Daniel Völz (33) klappte es nicht und auch bei Bachelor in Paradise flog sie in der dritten Folge raus. Auf der thailändischen Trauminsel Ko Samui versuchte auch Ur-Bachelor Paul Janke (36) mit der schweigsamen Beauty anzubandeln, scheiterte aber an ihrer Einstellung: "Man kann natürlich dann nicht nur wie eine Prinzessin sitzen und sagen: 'Ich warte, dass die Männer kommen und ich mache gar nichts'", beschwerte sich der DJ im Promiflash-Interview.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de