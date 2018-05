Das war ein ganz bitterer Abend für Loris Karius (24)! Der deutsche Torwart stand im Champions League-Finale gegen Titelverteidiger Real Madrid im Tor des englischen Liverpool FC. Das Spiel in Kiew, das von Tausenden mitgereisten Fans beider Mannschaften verfolgt wurde, war das bisher größte seiner noch jungen Karriere. Doch an diese 90 Minuten wird sich der Keeper wohl nur ungern erinnern: Er leistete sich zwei katastrophale Fehler und besiegelte so die 3:1-Niederlage seiner Mannschaft.

Kurz nach dem Beginn der zweiten Hälfte nahm das Unheil seinen Lauf. Der Ex-Mainzer fing einen langen Ball des Gegners ab und wollte das Spiel sofort wieder schnell machen: Nur leider warf er die Kugel auf den direkt vor ihm stehenden Real-Stürmer Karim Benzema (30), von dessen Fuß das Leder umgehend ins Tor fiel. Zwar konnten die Engländer danach ausgleichen, kassierten aber per Fallrücker von Gareth Bale den erneuten Rückstand. Als sich die Liverpooler gegen die Niederlage stemmten, patzte Loris erneut. Ein flatteriger Weitschuss von Bale rutschte ihm aus den Händen ins eigene Gehäuse – das Spiel war entschieden.

Nach dem Schlusspfiff bahnten sich die Tränen bei dem 24-Jährigen ihren Weg. Minutenlang lag er alleine im Strafraum und weinte hemmungslos. Völlig aufgelöst entschuldigte sich der Goalie bei den Fans seines Teams, die das mit Applaus würdigten. Nach einer Weile versuchten dann die Spieler des Gegners, den Untröstlichen aufzumuntern. Das könnte in den nächsten Tagen jedoch dem Model Ianthe Rose Cochrane-Stack gelingen. Mit der Britin soll der Ex-von Pamela Reif laut Bild seit kurzer Zeit liiert sein.

Laurence Griffiths/Getty Images Loris Karius nach dem Champions League-Finale

Anzeige

Michael Regan/Getty Images Loris Karius, ein Betreuer und Gareth Bale nach dem Champions League-Finale

Anzeige

Eamonn M. McCormack/Getty Images Ianthe Rose Cochrane-Stack, Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de