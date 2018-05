Was für ein großer Abend in Kiew. Jürgen Klopp (50) trat mit seinem englischen Fußballklub Liverpool FC im Champions League-Finale als krasser Außenseiter gegen den Titelverteidiger Real Madrid an. Das Highlight der europäischen "Königsklasse" wurde zuvor mit einer großen Show von Dua Lipa (22) und Sean Paul (45) eingeleitet. Alle Spieler hatten sich rausgeputzt und auch die Trainer tragen bei solchen Gelegenheiten normalerweise ihren feinsten Zwirn. Nur "Kloppo" nicht: Der Ex-Dortmunder stand im Jogginganzug an der Seitenlinie.

Aber warum gönnte sich der gebürtige Stuttgarter diesen legeren Look? Fakt ist: Einen offiziellen Dresscode gibt es in der Champions League nicht, jedoch wird den Coaches von dem organisierenden Verband empfohlen, sich dem Anlass entsprechend zu kleiden. Klar ist aber auch, dass der 50-Jährige dieses Outfit in den entscheidenden Spielen der Saison gegen Manchester City und AS Rom ebenfalls anhatte. Frei nach dem Motto "Verändere niemals ein funktionierendes System!" streifte er sich also auch am Samstagabend die schwarz-graue Kombi mit Vereinslogo über.

Glück brachte der Jogger den "Reds" jedoch nicht. Gegen die Mannen um Cristiano Ronaldo (33) und Co. waren die Engländer am Ende chancenlos. Und während der deutsche Trainer an der Seitenlinie glücklos blieb, konnte sich ein anderer deutscher Star freuen: DFB-Kicker Toni Kroos (28) gewann damit seinen vierten Champions League-Titel. Damit ist der einstige Spieler des FC Bayern München der alleinige deutsche Rekordhalter.

Mike Hewitt/Getty Images Jürgen Klopp und Zinedine Zidane

Laurence Griffiths/Getty Images Jürgen Klopp im Champions League-Finale

David Ramos/Getty Images Toni Kroos und seine Kinder nach dem Champions League-Finale

