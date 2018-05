Keine Frage: Kim Kardashians (37) beliebtestes Fotomotiv auf ihren Social-Media-Accounts ist sie selbst. Niemand setzt seine Knaller-Kurven so sexy in Szene wie der US-amerikanische Reality-Star. Doch hin und wieder zeigt die Selfie-Queen auch private Family-Einblicke. Besonders beliebt sind Fotos ihrer Kids North (4), Saint (2) und Chicago. Toppen kann diese Posts nur ein gemeinsamer Schnappschuss mit Ehemann Kanye West (40). Kein Wunder also, dass ihr neuster Beitrag schon nach kurzer Zeit eine regelrechte Fan-Hysterie auslöst.

Am Sonntag veröffentlichte die Keeping up with the Kardashians-Beauty ein Foto aus dem US-Bundesstaat Wyoming. Darauf ist fast die gesamte Kardashian-West-Familie beim Spaziergang vor einer traumhaften Naturkulisse zu sehen. Nur Töchterchen Chi fehlt beim idyllischen Ausflug. Doch das stört die Fans der Social-Media-Stars beim Anblick von Papa Kanye wenig. Der Grund: Sonst zeigt sich der Rapper eher ernst, verzieht keine Miene. Auf dem aktuellen Foto zeigt der Musiker allerdings reichlich Zähne, aber wie sollte es mit Schnuckel-Söhnchen Saint an der Hand auch anders sein?!

Das allererste Familien-Pic zu fünft veröffentlichte Kim Anfang April. Mit dem Foto, auf das die Fans seit der Geburt von Babygirl Chicago im Januar sehnlichst gewartet haben, heimste die Unternehmerin knapp 6,9 Millionen Likes auf Instagram ein. Ob ihr neuster Post diese Klickzahl noch toppen kann? Die Chancen stehen nicht schlecht, denn nach gerade mal einer Stunde haben bereits 1,4 Millionen Menschen den "Gefällt mir"-Button gedrückt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern North, Saint und Chicago

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern Chicago, Saint und North

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihrem Ehemann Kanye West und den Kids Chicago, Saint und North

