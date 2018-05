Hat Wayne Carpendale (41) schon den ersten Lagerkoller? Seit knapp einer Woche sind der Schauspieler und seine Frau Annemarie (40) stolze Eltern ihres ersten Kindes! Von nun an ist Schluss mit der trauten Zweisamkeit – so ein kleines Würmchen fordert schließlich viel Aufmerksamkeit. Fällt dem frischgebackenen Papa etwa schon jetzt die Decke auf den Kopf? Der Moderator verabschiedet sich aktuell nämlich in den Wald – ohne seine Frau und den gemeinsamen Sohn!

Auf Instagram postete der 41-Jährige ein Selfie mit einer verdächtigen Botschaft: "Flucht in den Wald... Mama wird's schon richten." Braucht Wayne also schon seine erste Papa-Pause? Nein, nicht wirklich! Denn der Sohn von Howard Carpendale (72) musste arbeiten und befand sich auf seinem Schnappschuss gerade am Drehset für seinen Auftritt bei "Soko München." Die leichten Schatten unter seinen Augen sind daher auch noch nicht von den schlaflosen Nächten als Neu-Papi, sondern lediglich für die Szene geschminkt, wie der Witzbold auf dem Pic anmerkte.

Wenn Wayne gerade nicht zu Scherzen aufgelegt ist, nimmt er seine neue Rolle als Elternteil sehr ernst. Dafür bereitete sich der Beau ausgiebig auf das Projekt Baby vor. Im Gala-Interview Ende Februar verriet er: "Natürlich will ich mein Bestes geben. Es ist die größte Aufgabe meines Lebens und dafür will ich gewappnet sein."

