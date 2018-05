Vor wenigen Tagen schockierte Denise Kappés ihre Fans: Total aufgewühlt, emotional am Ende und unter Tränen verkündete die ehemalige Ex-Der Bachelor-Teilnehmerin, dass ihr frischgebackener Ehemann Pascal sie bitterlich enttäuscht und belogen habe. Was genau vorgefallen ist, wollte die schwangere Ex-Kuppelshow-Kandidatin nicht verraten. Kurz darauf ruderte die Bald-Mama allerdings zurück, löschte den Tränenausbruch und machte deutlich: Sie liebe Pascal immer noch. Und offenbar stehen die Zeichen tatsächlich wieder auf Versöhnung, denn in ihrem neusten Social-Media-Beitrag richtet die Berlinerin jetzt emotionale Worte an ihren Liebsten.

Während sich Denise nach ihrem öffentlichen Gefühlsausbruch zu Hause, in der deutschen Hauptstadt, aufhält, befindet sich Pascal in seiner Heimat im Saarland. Für die werdende Mutter offensichtlich, trotz Beziehungschaos, ein nicht auszuhaltender Zustand, wie sie auf Instagram deutlich macht: "Morgens ohne dich wach zu werden, ist schrecklich. Ich weiß nicht, was wir gerade haben, aber ich vermisse das, was wir hatten. Du fehlst mir", schreibt die Beauty zu einem gemeinsamen Kuschel-Pic mit ihrem Schatz aus glücklichen Zeiten.

Auch wenn die zwei aktuell offenbar eine Beziehungspause haben, sieht Denise noch Hoffnung für ihr junges Eheglück: "Im Leben gibt es immer mal harte und vor allem schlimme Zeiten, aber wir wären doch kein Team Kappi, wenn wir nicht dafür kämpfen würden – bis zur letzten Sekunde", setzt die Brünette ihren gefühlvollen Post fort. Abschließend widmet die Schwangere ihrem Schatz noch eine Liebeserklärung: "Ich liebe dich und mein Herz dich doch mehr. Ich wollte, dass du das weißt!"

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz, Ex-Bachelor-Kandidatin

Promiflash Pascal und Denise Kappés

Instagram / denise_temlitz_official Denise Temlitz

