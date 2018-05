Der Bund fürs Leben ist schon geschlossen, doch das Hochzeitsdrama im Vorfeld ist in der Doku-Show "Hubert & Matthias - Die Hochzeit" auf VOX in vollem Gange! In der heutigen Folge fließen die Tränen bei den Fellas – bei Matthias (34) aus Traurigkeit, bei Hubert (50), weil er wütend ist. Denn der Junggesellenabschied des blonden Bräutigams steht unter keinem guten Stern! Seine Trauzeugin Vesna Sabljo, die er schon seit über 30 Jahren kennt, soll sich laut der anderen Teilnehmer nicht vernünftig um die Organisation kümmern. Noch schlimmer für Matthias: Vesna war einst in seinen Zukünftigen verliebt und wollte ihn sogar vor den Traualtar führen!

Stattdessen hat die 51-Jährige jetzt sein Reisebüro übernommen. Und die Planung des Junggesellenabschieds. Dem ehemaligen Dschungelcamp-Bewohner gefällt das nicht, denn er ist der Meinung, Vesna will noch immer das Herz seines Liebsten erobern. Und auch Hubert bestätigt: "Sie war verliebt in mich. Sie hat damals gesagt, wenn sie mal heiratet, heiratet sie mich. Und jetzt wird sie auch noch meine Trauzeugin." Model Giulia Siegel (43), die ebenfalls zum JGA geladen ist, zeigt sich ebenfalls nicht begeistert: "Sie hat nichts gemacht und will einfach nur bekannt werden." Matthias schlägt vor, den Trauzeugen zu wechseln. Aber Hubert verschiebt diese Entscheidung – er weiß nicht, was er tun soll.

Er versucht, ein klärendes Gespräch mit Vesna zu führen. Eine Entscheidung kann er aber noch immer nicht treffen. Was haltet ihr davon, dass Hubert eine Trauzeugin gewählt hat, die ihn einmal geliebt hat? Stimmt ab!

Instagram / hubertfella Hubert und Matthias Fella mit Vesna Sabljo

MG RTL D Matthias Mangiapane, Hubert Fella und Froonck in "Hubert & Matthias - Die Hochzeit"

MG RTL D Hubert Fella und Matthias Mangiapane in "Hubert & Matthias - Die Hochzeit"

