Bald läuten die Hochzeitsglocken bei Kit Harington (31) und Rose Leslie (31)! Die Darsteller von Jon Schnee und Ygritte verliebten sich am Set der Erfolgsserie Game of Thrones vor und hinter der Kamera – nun sind sie seit fast sechs Jahren zusammen. Vergangenes Jahr verlobte sich das Traumpärchen, war zunächst jedoch zu beschäftigt, um die Trauung zu planen. Doch jetzt ist es so weit: Kit und Rose haben ihren Hochzeitstermin bekannt gegeben!

"Der Winter naht" – diesen berühmten Serienslogan werden die Schauspieler aber nicht in ihre Trauung übernehmen: Die zwei wollen sich im Sommer das Jawort geben! Laut BBC heiraten die GoT-Stars am 23. Juni, im schottischen Aberdeenshire. Denn dies ist der Geburtsort von Rose und ihre Familie besitzt dort ein Schloss. Ob auf dem Anwesen auch die Feierlichkeiten stattfinden werden? Das wäre jedenfalls eine passende Hommage an das Filmset, an dem sich das Paar verliebte. Denn Fans wissen: Bei Game of Thrones wimmelt es nur so von Burgen, Schlössern und Königsthronen. Vielleicht machen sich die Darsteller von Jon Schnee und Ygritte auch den Spaß und stellen einen "Eisernen Thron" bei dem Event auf – in der Serie ist er Dreh- und Angelpunkt für viele Handlungsstränge.

Dass Rose und Kit eine humorvolle Beziehung führen, ist längst bekannt: Der Brite und seine Verlobte spielen sich immer wieder gern im Netz Streiche! So zwang die 31-Jährige ihren Schatz beispielsweise, ein Jon-Schnee-Outfit zu einer Kostümparty anzuziehen – und die Gäste zeigten offen ihre Verwunderung über das seltsame Erscheinungsbild. Kits Fans hingegen freuen sich stets, den Serienstar in der Rolle als König des Nordens zu sehen. Im nächsten Jahr soll die letzte Staffel der Erfolgsserie ausgestrahlt werden.

Getty Images Heiratsanzeige von Kit Harington und Rose Leslie

Jeff Spicer / Getty Images Kit Harington und Rose Leslie bei den The Olivier Awards 2017 in London

Frederick M. Brown/Getty Images Kit Harington und Rose Leslie bei der Premiere der 7. "Game of Thrones"-Staffel

