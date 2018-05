Sie war DER Hingucker vergangenen Freitag! Seit Anfang März verzaubert Victoria Swarovski (24) als neue Moderatorin Millionen Let's Dance-Fans vor den TV-Geräten. An der Seite von Daniel Hartwich (39) überzeugt die Österreicherin besonders mit ihren stylishen Looks. Nun überrascht Vici ihre Fans mit ziemlich tiefen Einblicken: In einem Hippiekleid mit Hammer-Ausschnitt strahlt die 24-Jährige an der Seite ihres Co-Moderators. Das Geheimnis ihrer prallen Vorderseite lüftet Victoria vor ihrem Auftritt: "Der letzte Feinschliff", betitelt die Fernseh-Beauty ihren kurzen Instagram-Clip.



