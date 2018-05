Endlich hat sich ihr größter Traum erfüllt! Die ehemalige X Factor-Kandidatin Cher Lloyd (24) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Gemeinsam mit ihrer großen Liebe Craig Monk begrüßt sie ihr Töchterchen auf der Welt. Und zeigt die kleine Maus auch gleich ihren Followern via Social Media. Dabei verrät sie ein weiteres, großes Geheimnis, das die frischgebackenen Eltern bisher für sich behalten hatten: den Namen des Nachwuchses.

Via Instagram gibt die Musikerin bekannt: "Unser kleines Mädchen ist da! Wir sind so verliebt. Delilah-Rae, geboren am 25. Mai 2018." Ein zweites Foto zeigt die kleinen Füßchen des Babys, auf die seine Eltern ihre Eheringe drapiert haben.

Wann Craig und Cher mit ihrem Sonnenschein wohl in die Flitterwochen starten werden? Dem steht ja jetzt nichts mehr im Wege. Denn dieses Vorhaben hatte das Paar seit seiner Hochzeit 2013 aufgeschoben – wie ihre Eltern zuvor wollte Cher ihre Tochter auf ihren Honeymoon mitnehmen. Wie findet ihr das? Stimmt in unserer Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / cherlloyd Delilah-Rae, Tochter von Cher Lloyd

Instagram / cherlloyd Delilah-Rae

Instagram / craigmonkk Cher Lloyd und Craig Monk

