Das Let's Dance-Aus ist noch nicht verkraftet! Es war der Schock der achten Show: Bela Klentze (29) zog sich bei seiner Tanz-Performance einen Kreuzbandriss zu und musste den Wettbewerb frühzeitig abbrechen. Nun folgt schon die zweite Show, in der der Schauspieler nicht mit Oana Nechiti (30) eine flotte Sohle auf das Parkett legen kann. Vor allem Oana scheint unter diesem plötzlichen Zwangs-Exit noch immer zu leiden, wie jetzt ein Social-Media-Posting verriet.

Die erblondete Beauty teilte jetzt auf Instagram ein Selfie von sich hinter den Let's Dance-Kulissen. Die Enttäuschung darüber, dass sie heute Abend nicht an der rhythmischen Reise teilnehmen kann, sieht man ihr wahrlich an. "Yep. Heute leider nur zu Besuch da. Was für ein ungewohntes Gefühl!", betitelte sie den skeptischen Schnappschuss. Ob Oana sich also das TV-Spektakel erneut von den Publikumsrängen aus anschauen wird? Ein klares Favoritenpaar, bei dem sie mitfiebern kann, hat die Schönheit nämlich auf jeden Fall: "Ich drücke allen die Daumen, aber Erich Klann (31) und Judith Williams (45) noch mehr!", schrieb sie weiter.

Nachvollziehbar, dass die Wahl auf diese beiden fiel! Oana ist seit vielen Jahren mit Judith Williams Profipartner Erich Klann liiert. Die beiden haben einen gemeinsamen, fünfjährigen Sohn – für den die Mama jetzt immerhin wieder voll und ganz Zeit hat.

