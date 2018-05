Er ist die Liebe ihres Lebens! Dabei lief es bei Sylvie Meis (40) in jüngster Vergangenheit mit Männern nicht besonders gut: Nach der Trennung von ihrem Ex-Gatten Rafael van der Vaart (35) hielt keine Beziehung der Niederländerin besonders lange. Zwar war die 40-Jährige im Frühjahr 2017 zwischenzeitlich verlobt – doch bereits im Herbst ist der Traum von einer zweiten Hochzeit geplatzt. Egal was passiert, auf EINEN Mann kann sich die Blondine verlassen: ihren Sohn Damian (12)! Wie wichtig ihr Kind für sie ist, macht Sylvie nun in einem rührenden Social-Media-Beitrag deutlich.

Der Anlass für die süßen Worte: Ihr Spross feiert diese Woche seinen zwölften Geburtstag. Die Schuhdesignerin postete ein Foto auf ihrem Instagram-Account, das sie und ihren Racker kurz nach dessen Geburt zeigt: Mini-Damian sitzt auf dem Schoß seiner Mutter, die ihren Schatz liebevoll anblickt und dabei seine Händchen hält. Dazu schreibt sie: "Vor zwölf Jahren wurde die Liebe meines Lebens geboren. Alles Gute zum Geburtstag, mein Baby."

Damian ist auch der Grund, warum Sylvie trotz Dauerstress in ihrem Berufsleben – sie moderiert, modelt und designt – immer wieder zur Ruhe kommt: "Derjenige, der wirklich dafür sorgen kann, dass mein Stress verschwindet, ist mein Sohn. Ihn bei mir zu haben, ist alles, was ich brauche", strahlte sie im Promiflash-Interview im April 2018.

Instagram / 1missmeis Sylvie Meis und ihr Sohn Damian 2006

Instagram/1missmeis Damian van der Vaart und Sylvie Meis im Urlaub

Sylvie Meis/Instagram Sylvie Meis und ihr Sohn Damian

