Die Zeiten ändern sich! Vor über 60 Jahren hatte Queen Elizabeth II. (92) ihrer Schwester Prinzessin Margaret (✝71) die Heirat mit einem geschiedenen Mann verwehrt. Ihr Enkel Prinz Harry (33) hat am 19. Mai dieses Jahres mehr Glück gehabt – er durfte seine große Liebe, die bereits einmal geschiedene Meghan Markle (36) zur Frau nehmen. Der britische Sänger Ross Antony (43) war sich im Promiflash-Interview beim Milka Houserunning sicher: Auch die Königin wird moderner. "Meghan ist eine geschiedene Frau, sie ist älter als er. Sie ist ein Hollywood-Star, was eigentlich tabu ist. Ein Prinz darf keinen Hollywood-Star heiraten. Was ich ganz toll finde, ist unsere Königin, dass sie das so lässt."



