Paul Janke (36) plaudert aus dem Sex-Nähkästchen! Der Ex-Bachelor sucht aktuell im TV wieder seine Traumfrau. In der Kuppelshow Bachelor in Paradise nutzt der blonde Strahlemann seine zweite Liebeschance. So ganz konnte Paul aber die Damen auf der Insel und die Zuschauer bislang noch nicht von sich überzeugen. Dafür weiß er in anderen Bereichen anscheinend ganz genau, womit er punkten kann: Paul spricht jetzt offen über sein Gemächt!

Im Interview mit vip.de packte das TV-Gesicht aus und erzählte, wie viele Frauen er im Bett von seinen Qualitäten schon überzeugen konnte. "Eines kann ich verraten: An einer Hand kann ich sie nicht mehr abzählen", prahlte der ehemalige Rosenkavalier und hielt auch mit Details über sein bestes Stück nicht hinterm Berg. "Ich sage immer: Ich bin ein Techniker! Alle, die nicht so gut bestückt sind, sagen, es kommt auf die Technik an", plauderte er ehrlich drauf los.

Ob er damit auch die Herzen der Ladys bei "Bachelor in Paradise" höher schlagen lässt? Bisher lief es in Sachen Liebe für Paul eher schleppend. Der 36-Jährige hatte zwar schon ein Date mit Pam, bandelte mit der mittlerweile ausgeschiedenen Yeliz an und tauschte mit Carina bei zwei Entscheidungen Rosen aus – doch der Funke wollte bislang nicht überspringen.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" im Special bei RTL.de

Bachelor in Paradise Paul Janke, "Bachelor in Paradise"-Kandidat 2018

Andreas Rentz / Getty Images TV-Star Paul Janke

MG RTL D Paul Janke und Yeliz Koc bei "Bachelor in Paradise"

