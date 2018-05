Warum trägt sie jetzt einen Turban? Jada Pinkett-Smith (46), die Frau von Will Smith (49), gehört nicht nur zu den erfolgreichen Schauspielerinnen Hollywoods, sie ist auch eine echte Augenweide. Besonders ihr durchtrainierter Body und ihr strahlendes Lächeln zeichnen die Promi-Dame aus. In den vergangenen Monaten haben Fans ihr Idol jedoch immer öfter mit einem stylischen Tuch auf dem Kopf zu Gericht bekommen. Jada erklärt jetzt: Dabei handelt es sich nur bedingt um ein Fashion-Accessoire – die Beauty leidet unter starkem Haarausfall!

In ihrer Facebook-Show "Red Table Talk" verriet Jada: "Es war erschreckend, als es anfing. Ich war in der Dusche und ich hatte ganze Büschel in meinen Händen. Ich dachte, oh mein Gott, ich werde vielleicht eine Glatze haben." Es sei ein Moment in ihrem Leben gewesen, in dem sie buchstäblich vor Angst gezittert habe. Während die Ärzte bisher noch über den Grund für den Haarausfall rätseln, sieht Jada ihre Situation mittlerweile pragmatisch.

Sie habe sich bewusst gemacht, dass eine höhere Macht Menschen immer wieder so viel wegnimmt. Ihr sei es immer noch lieber, dass ihr die Haare ausfallen, als dass ihr etwas anderes geschehe – Haare seien nicht das Wichtigste im Leben. Bis sich an dem Problem also etwas ändert, will Jada ihre Frisur vorerst kurz halten und weiter auf Turbane zurückgreifen.

Instagram / jadapinkettsmith Adrienne Banfield-Jones, Willow Smith und Jada Pinkett-Smith bei "Red Table Talk"

Alberto E. Rodriguez/Getty Images) Jada Pinkett-Smith beim Sundance Film Festival 2018

Frazer Harrison/Getty Images Jada Pinkett-Smith beim 102.7 KIIS FM Jingle Ball 2017

