Wer sind die wirklichen Stars der Show? Seit elf Staffeln zeigen die deutschen Promis bei Let's Dance jährlich ihr Können auf dem Tanzparkett. Unterstützung bekommen sie in den Wochen der Show von ihren jeweiligen Profipartnern. Neben der Jurybewertung von Joachim Llambi (53) und Co. bestimmen auch die Zuschaueranrufe darüber, welches Tanzpaar wie lange in der Sendung bleibt. Stellt sich die Frage: Für wen rufen die Fans eigentlich an, die Promis oder die Profis?

Christian Polanc (40), Erich Klann (31), Oana Nechiti (30), Ekaterina Leonova (31), Kathrin Menzinger (29) und Co. – die Liste der begabten Profitänzer bei "Let's Dance" ist lang. Doch besonders die genannten stehen schon seit Jahren auf der Tanzfläche des Formats. Kein Wunder, dass auch sie sich mittlerweile eine eigene Fanbase aufgebaut haben. Neben den prominenten Kandidaten wird auch ihnen regelmäßig von der Menge zugejubelt. Ist ein Weiterkommen also auch von ihrer Beliebtheit abhängig?

Kandidaten, die sich in der diesjährigen Staffel darüber noch Gedanken machen können, sind Julia Dietze (37), Ingolf Lück (60), Barbara Meier (31) und Judith Williams (45). Die talentierten Promitänzer haben in den kommenden Wochen noch die Chance auf den Titel des "Dancing Stars 2018". Ein paar Zuschaueranrufe für ihre Profis als Unterstützung können da bestimmt nicht schaden.

Florian Ebener / Getty Images Ingolf Lück und Ekaterina Leonova in der 10. "Let's Dance"-Show 2018

Florian Ebener/Getty Images Heiko Lochmann und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

MG RTL D / Guido Engels Halbfinal-Kandidaten bei "Let' Dance"

