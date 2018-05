Jetzt kommt es besonders dicke für Loris Karius (24). Beim Champions-League-Finale am Samstagabend stand der deutsche Keeper für den britischen Verein Liverpool FC im Tor – und wurde zum tragischen Helden des Matches. Beim alles entscheidenden Spiel in Kiew, das von tausenden Zuschauern live und vor den Fernsehbildschirmen verfolgt wurde, leistete er sich zwei katastrophale Torwartfehler und besiegelte so die 3:1-Niederlage seiner Mannschaft. Im Netz brach daraufhin eine Welle der Enttäuschung los, die jetzt in heftigen Morddrohungen gipfelt.

Aus Frust wird blanker Hass. Was ist nur mit den Liverpool-Anhängern los? Nach der Pleite im CL-Finale ist im Netz im wahrsten Sinne die Hölle los. Das Opfer: Torhüter Karius. Wie der britische Telegraph jetzt berichtet, seien der Ex-Mainzer und seine Familie in Internet-Beiträgen beleidigt und bedroht worden, zum Teil reichen die Äußerungen bis weit unter die Gürtellinie. Nach Kommentaren, wie "Ich hoffe, deine ganze Familie stirbt" oder "Ich werde deine Freundin umbringen" habe sich jetzt sogar die Polizei eingeschaltet, um dem Wahnsinn ein Ende zu setzen. "Wir nehmen Social-Media-Postings dieser Art sehr ernst. Jede festgestellte Drohung wird untersucht", erklärte eine Sprecherin des Merseyside-Präsidiums.

Karius selbst schien nach der bitteren, maßgeblich durch ihn ausgelösten Niederlage am meisten gelitten zu haben. Kurz nach dem Spiel hat er sich in einem ersten Statement zu Wort gemeldet und an sein Team gerichtet: "Wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte, dann würde ich es tun. Mir tut es so leid für das Team, ich habe es im Stich gelassen. Ich habe heute mein Spiel verloren, ich fühle nichts im Augenblick."

Getty Images / David Ramos Towart Loris Karius, Champions League-Finale 2018

Michael Regan / Getty Images Liverpool-Keeper Loris Karius mit Kollegen von Real Madrid nach dem verpatzten CL-Finale 2018

David Ramos / Getty Images Loris Karius auf dem Spielfeld beim CL-Finale in Kiew

