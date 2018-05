Es war der Super-GAU der diesjährigen Let's Dance-Staffel: Publikumsliebling Jimi Blue Ochsenknecht (26), der spätestens seit seinem heißblütigen Paso doble an der Seite seiner Profipartnerin Renata Lusin (30) als Finale-Favorit gesehen wurde, musste seine Tanzschuhe gegen ein Paar Krücken eintauschen. Grund dafür: ein Ermüdungsbruch am Fuß – ein herber Schlag für den gebürtigen Berliner! Mittlerweile geht es ihm deutlich besser und seinem Fuß auch. Neue Aufnahmen beweisen: Jimi kann sogar wieder richtig herumtollen.

Auf Instagram verzückt der 26-Jährige seine Fans immer wieder mit Schnappschüssen und Videos aus seinem Alltag. Prominenter Dauergast auf seinem Feed ist seine Hündin Chloe. Mit der vergnügte sich der Schauspieler am Montag im Park, was er in seiner Story festhielt. Dabei fällt auf, dass Jimi jetzt wieder rennen kann, was nicht nur ihn, sondern auch sein Haustier unendlich freuen dürfte. Chloe ist im Clip jedenfalls total aus der Puste. Gegenüber Promiflash hatte der Musiker bereits einige Tage zuvor verlauten lassen: "Meinem Fuß geht es schon besser. Ich darf ohne Krücken und ohne Schiene herumlaufen, um zu gucken, wie sehr die Belastung meinen Fuß beeinflusst. Bisher funktioniert es super!" Es könnte also durchaus sein, dass Jimi beim Finale der RTL-Tanzshow mitmischen wird.

Mit seiner Verletzung hatte er den Startschuss gegeben: Nachdem er die "Let's Dance"-Family frühzeitig verlassen hatte, musste auch Profitänzerin Oana Nechiti (30) wegen einer Muskelzerrung kurzweilig aussetzen. Außerdem verabschiedete sich Alles was zählt-Star Bela Klentze (29) wegen eines Kreuzbandrisses vom Parkett.

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknechts Hündin Chloe

Becher/WENN.com Jimi Blue Ochsenknecht beim Milka Houserunning in Hamburg, Mai 2018

P.Hoffmann/WENN.com Jimi Blue Ochsenknecht und Renata Lusin bei "Let's Dance"

