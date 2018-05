Anna Maria Damm (22) weint bittere Tränen! Die YouTuberin ist in der 38. Woche schwanger. Ihr kleines Mädchen kommt schon bald zur Welt. Der werdenden Mama dauert das aber viel zu lange. Mit ihren Abonnenten teilt sie jetzt, was ihr besonders zu schaffen macht: "Man wartet nur noch, bis irgendwas passiert. Ich habe gar keine Geduld mehr. Ich finde gerade alles anstrengend und ich muss jetzt noch durchhalten die letzten zwei Wochen." Zwar freut sich die Ex-GNTM-Kandidatin riesig auf ihr Baby, trotzdem zehrt das lange Warten an ihren Nerven: Vor laufender Kamera lässt Anna Maria ihren Tränen freien Lauf.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de