Am Dienstagabend ist es endlich soweit: Das große GZSZ-Special flimmert über die Fernsehbildschirme! Für dieses Highlight überlegte sich der Sender RTL einen ganz besonderen Drehort: Die Klappe für die Folge in Spielfilmlänge fiel auf Mallorca. Für Emily-Darstellerin Anne Menden (32) eine aufregende Erfahrung – und das nicht nur wegen der dramatischen Handlung! Sie konnte so ihre Mama nach einem Jahr endlich wieder in die Arme schließen.

Alle GZSZ-Schauspieler wurden bei den Dreharbeiten von einem RTL-Kamerateam begleitet und plauderten in den Pausen auch über private Dinge fernab vom Serien-Stress. Anne verriet dabei, dass ihre Mutter auf der Sonneninsel Mallorca lebt. "Wir haben uns seit fast einem Jahr nicht gesehen", erzählte der Daily-Star im Interview. Als sie erfahren habe, dass sie zum Arbeiten nach Mallorca muss, habe sie sofort zum Telefon gegriffen: "Und dann habe ich sie angerufen und gesagt: 'Okay, du kannst jetzt dreimal raten, was passiert!'" Anne übernachtete während des Drehs bei ihrer Mama – und konnte die Zeit genießen, wie Fotos von RTL beweisen.

Schon vor der Ausstrahlung wurden einige Details aus dem großen GZSZ-Special bekannt: Neben einer Schießerei mit einem blutigen Ende, einem heftigen Flirt zwischen John (Felix von Jascheroff, 35) und Shirin (Gamze Senol), erfährt Maren (Eva Mona Rodekirchen, 41), ob ihr Freund Alexander (Clemens Löhr, 50) oder ihre Affäre Leon (Daniel Fehlow, 43) der Vater ihres noch ungeborenen Kindes ist.

MG RTL D / Sebastian Geyer Anne Menden auf Mallorca

MG RTL D / Bernd Jaworek Anne Menden, GZSZ-Darstellerin

MG RTL D / Sebastian Geyer GZSZ-Serienfigur Maren, gespielt von Eva Mona Rodekirchen

