Geht's noch süßer? Seit Mitte Januar kann man auf Kim Kardashians (37) Social-Media-Accounts immer mal wieder ein niedliches Gesicht bewundern: Ihre Tochter Chicago macht ihre Familie mit US-Rapper Kanye West (40) komplett. Auf den letzten Pics ihres Clans war ihr Mini-Me leider nicht zu sehen. Dafür widmet die Dreifachmama ihrem jüngsten Sprössling jetzt einen ganz eigenen Post – und der dürfte zahlreiche Follower-Herzen höherschlagen lassen!

Kims Instagram-Schnappschuss beweist: Ihr zweites Töchterchen mag zwar erst wenige Monate alt sein, in Sachen kamerareifes Posing hat die Kleine aber schon jetzt was auf dem Kasten. Auf dem Bild lässt sich das Realitystar-Baby ohne Wenn und Aber in der Rückenlage ablichten. Die Nahaufnahme hält Chicago in ihrer ganzen Niedlichkeit fest: mandelförmige Augen mit zarten Wimpern, ein Stupsnäschen und klitzekleine, volle Lippen. Letztere setzt das Nesthäkchen genauso gekonnt in Szene wie ihre Mama – auch Kim präsentiert sich gerne mit offenem Mund.

"Mein Baby Chi", schreibt die Starmutti stolz in der Bildunterschrift – und stolz kann sie auch sein. Innerhalb von 20 Stunden kassierte der Upload bereits satte 3,6 Millionen Likes. Damit überholt ihr Baby-Girl sogar das gehypte Familienfoto der Wests um 200.000 Herzen. Na, wenn da kein Star geboren ist!

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kanye Wests Tochter Chicago

Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Business of Fashion Kim Kardashian bei einem Fashion-Event in New York

Instagram / kimkardashian Kanye West und Kim Kardashian mit ihren Kindern North (l.) und Saint West (r.)

