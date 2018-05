Gute Zeiten, schlechte Zeiten zieht an allen vorbei! Mit dem Mallorca-Special in Spielfilmlänge landeten die Macher einen echten Volltreffer und fesselten die Zuschauer auch zur Primetime an den TV-Bildschirmen. Die unschlagbare Story: Die Zwillinge Emily (Anne Menden, 32) und Philipp (Jörn Schlönvoigt, 31) wollten eigentlich nur ihren Geburtstag auf Mallorca feiern, doch Shirins eifersüchtiger Mann (Gamze Senol) tauchte plötzlich auf, griff zur Waffe und verwandelte die Feier in einen Albtraum! Bei diesem heftigen Drehbuch waren alle anderen TV-Sender chancenlos!

"3,35 Millionen Zuschauer sahen die Mallorca-Folge im Schnitt, das war ein neuer Jahresbestwert", heißt es bei dwdl.de. Auch der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei beeindruckenden 22,4 Prozent und die XXL-Serienfolge beweist damit einmal mehr, dass 2018 wirklich kein RTL-Zuschauer an "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" vorbeikommt. Auch die Special-Doku im Anschluss konnte bei den Fans punkten: 2,63 Millionen griffen nicht zur Fernbedienung.

Mit den Episoden in Spielfilmlänge setzte RTL seinen Konkurrenten immer wieder deutliche Signale. Im vergangenen Jahr fieberten sogar noch mehr Zuschauer vor Deutschlands Fernsehern mit. Das große GZSZ-Drama um Sunny (Valentina Pahde, 23), Chris (Eric Stehfest, 28) und Felix (Thaddäus Meilinger, 36) zog 3,5 Millionen Menschen in den Bann. Habt ihr die Mallorca-Folge auch verfolgt? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

MG RTL D / Sebastian Geyer GZSZ-Schauspieler auf Mallorca

Anzeige

MG RTL D / Sebastian Geyer John (Felix von Jascheroff) und Erik (Patrick Heinrich) bei GZSZ

Anzeige

MG RTL D / Benjamin Kampehl Patrick Heinrich, Gamze Senol und Felix von Jascheroff bei GZSZ

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de