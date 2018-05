Einen Monat nach der Geburt ihrer Tochter True ging es für Khloe Kardashian (33) nun erstmals wieder ins Gym. Der Reality-Star will endlich wieder in seine alte Form finden – und powert sich für den Traum vom gestählten After-Baby-Body bis zur völligen Erschöpfung aus. Das erste Training nach der Schwangerschaft war für die 33-Jährige aber nicht nur anstrengend, sondern allen voran eine riesige Befreiung. Ein Clip in ihrer Instagram-Story zeigte die Wahlblondine nun erschöpft nach dem lang ersehnten Mega-Work-out. Die Frage ihres Personal Trainers, wie es ihr nach den schweißtreibenden Übungen gehe, beantwortete die am Boden liegende Sportskanone lediglich mit drei vielsagenden Worten: "So gut, Mann!"



